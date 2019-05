Dal 25 maggio il nuovo singolo di PIERO FISSORE “Incanto” in tutti gli store digitali e in streaming

Genova. Dopo “Nuota fuser” e “Ouré”, il cantautore bergamasco, ma chiavarese di adozione, PIERO FISSORE, è pronto a tornare con “Incanto”, il nuovo singolo disponibile in tutti gli store digitali e in streaming dal 25 maggio su etichetta Show in Action. Il brano chiude la triade di singoli che anticipano il primo album di inediti dell’artista, “Nomade stanziale”, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

“Incanto” è il racconto di un frammento di vita vissuto per le strade di Genova, ai piedi della cattedrale di S. Lorenzo: una donna straniera che canta e si trasforma, come d’incanto, in un atto d’amore.

Immagini visionarie, misteriche per un brano dal tipico sapore cantautoriale che rievoca le atmosfere del grande cantautorato genovese con il suono melanconico della fisarmonica che si sposa perfettamente con il timbro caldo, profondo dell’interprete.

Registrato e mixato presso gli studi C27 di Chiavari e Tabasco di Sori, “Incanto” è prodotto dallo stesso Piero Fissore e Nicola Sannino con la collaborazione di Filippo Cuomo Ulloa.

Nel giorno stesso dell’uscita, Piero Fissore presenterà per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo, insieme agli altri due pubblicati nei mesi scorsi, al C.A.M. (Centro Artistico & Musicale) di Lavagna accompagnato dalla sua band che vede Lorenzo Capello alla batteria, Massimiliano Caretta al basso, Vittorio di Capita alle tastiere e Lina Di Giacomo ai cori, la stessa band che lo accompagnerà per tutta la promozione dell’album.

Un nuovo capitolo musicale per l’artista, dunque, che rivela la capacità di sapersi rinnovare ad ogni nuova pubblicazione, dimostrando la sua straordinaria versatilità che troverà degna celebrazione in un album mosaico di temi, sonorità e contenuti per il quale l’artista promette grandi sorprese.

Piero Fissore nasce a Bergamo nel ‘63, ma poco dopo arriva in Liguria, dove tuttora vive. Si dedica da sempre a musica e scrittura. Cantante e chitarrista, fonda il gruppo Smalltowns’, attivo per più di vent’anni tra pub, teatri e feste di piazza, con un repertorio misto cover rock/brani originali. Collabora poi con i Radio Clash, gruppo dedito ai Clash e al punk rock. Si esibisce in duo e in trio semiacustico e forma un nuovo gruppo che lo accompagna in una serie di serate di cover. Contemporaneamente, sceneggia fumetti per Sergio Bonelli Editore, Edizioni Paoline, Edizioni Universo, Editoriale Aurea e altri. Pubblica per Frilli Editore “Cinque donne d’altri mondi”, libro-intervista a cinque donne emigrate in Liguria dai cinque continenti. Musica e scrittura si incontrano nelle undici tracce dell’album “Nomade stanziale”, canzoni che raccontano lo sguardo di un vagabondo con fissa dimora, una contraddizione vivente e cantante. Un caleidoscopio musical/letterario globale: echi di America Latina, Africa, melodie nostrane, rock’n’roll, per raccontare storie di donne e di uomini, di eroi perdenti, di presenze e assenze, di amore, di sesso, di sogni e di nuda realtà.

