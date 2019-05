Da martedì 7 maggio la 10ª Elah Coppa del Porto firmata Basket Pegli

Genova. La Coppa del Porto, sostenuta da Elah e Porto Petroli, va in doppia cifra. Decima edizione della grande manifestazione giovanile scolastica a cura del Basket Pegli, sempre più punto di riferimento per gli istituti scolastici di Pegli e del Ponente genovese.

Un anno di presenza negli istituti scolastici, con oltre 200 ore di lezione. Un irrinunciabile appuntamento per le scuole primarie: nella stagione 2018/2019 si segnala il coinvolgimento di Pascoli, Villa Rosa, Thouar, Alfieri, Pezzani e Ada Negri. La manifestazione, momento conclusivo dell’attività scolastica del Basket Pegli, partirà martedì 7 maggio con la fase a gironi, da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio ci saranno le finali che decreteranno le classi vincitrici della Coppa del Porto.

Le classi prime giocano 8 tempi di 4 minuti ciascuno e si gioca tre contro tre. Tra una partita e l’altra verranno organizzate anche staffette e gare di tiro a canestro. Le classi seconda e terza giocano 8 tempi di 4 minuti ciascuno e si gioca tre contro tre. Le classi quarta e quinta giocano 6 tempi da 6 minuti e si gioca quattro contro quattro.

Il divertimento prima di tutto. Ogni bambino gioca almeno un periodo e non sono ammesse sostituzioni durante i tempi di gioco, eccezion fatta per le classi presenti con più di 24 bambini per dare modo a tutti di partecipare alla gara. A titolo sperimentale, il secondo e quarto periodo di ogni partita verrà disputata da squadre di sole femmine.