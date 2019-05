Corso Italia, rettile crea il panico, ma è solo una biscia. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono stati allertati per un animale insolito che bazzicava per corso Italia, una biscia.

Il rettile strisciava sotto il marciapiede, creando scompiglio tra i passanti: in molti, non conoscendo i tratti distintivi della bestiola hanno pensato ad una vipera, ma così non è stato.

Le operazioni di cattura hanno impegnato non poco i vigili, che hanno dovuto stanare il rettile, che non aveva alcuna intenzione di interrompere la sua passeggiata nel salotto buono di Genova.

Una volta preso è stato successivamente liberato nel greto del fiume Bisagno, ambiente decisamente più consono alla sua natura