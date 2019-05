Corso Europa, auto scontra bus. Quattro persone ferite tra cui una bambina

Genova. Un incidente avvenuto questo pomeriggio in corso Europa ha visto coinvolte un’auto ed un autobus.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del cavalcavia dell’autostrada, ma le dinamiche non sono ancora chiare, probabilmente una distrazione. L’urto è stato forte ma l’impatto per fortuna non ha avuto conseguenze pesanti.

Quattro le persone ferite, cioè tutti i passeggeri dell’auto. Tra questi una bambina, portata al vicino Gaslini, non sarebbe in gravi condizioni.