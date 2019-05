Coppia di genovesi denunciata per maltrattamento di animali: avevano 5 cani malati e affamati

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di concorso nel maltrattamento e abbandono di animali, una coppia di genovesi.

I due tenevano in stato di abbandono e, quando c’erano, maltrattavano cinque cani di grossa taglia, di razza meticcia. Custodivano i cani in pessime condizioni igienico sanitarie e in grave stato di denutrizione e incuria.

La cattiva salute dei cani è stata appurata da un veterinario della ASL3 genovese chiamato sul posto dagli stessi militari. Gli animali sono stati affidati all’Enpa per la custodia presso il canile di Monte Contessa.