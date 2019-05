Coppa Italia: argento per Giorgio Ivaldi, bronzo per Anita Corradino e Letizia Ambrosetti

Genova. Si è disputata a Casale Monferrato, in Piemonte, lo scorso fine settimana, la prova di Coppa Italia che assegnava gli ultimi 16 posti disponibili per partecipare alla finale di campionato italiano delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20) in programma a fine mese a Lecce.

Eccellenti risultati per i tiratori liguri, che sono tornati a casa con quattro podi.

Nelle gare riservate agli Under 20 Giorgio Ivaldi (Cesare Pompilio) (nella foto) ripete il risultato dell’anno scorso, conquistando il secondo posto nella gara di spada maschile mentre Leonardo Fiorentini (Circolo Scherma La Spezia) si classifica al terzo posto nel fioretto maschile. Oltre ai due medagliati, conquista la qualificazione per la fase finale anche Valentina Parodi (Cesare Pompilio), quattordicesima nella spada femminile.

Due podi, nella stessa gara di spada femminile, anche nella categoria Under 17: medaglia di bronzo per Letizia Ambrosetti (Club Scherma Rapallo) e per Anita Corradino (Cesare Pompilio). Si qualificano per la fase finale anche Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) nel fioretto femminile e Giovanni Borsato (Circolo Scherma Savona) nel fioretto maschile.