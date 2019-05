Conto alla rovescia per la Sagra del pesce di Camogli, anche quest’anno è una frittura da guinnes

Camogli. Conto alla rovescia a Camogli per la tradizionale e amatissima Sagra del Pesce, nata nel 1952 per volontà di una ventina di pescatori locali, famosa per la sua frittura di pesce e per l’impressionante maxi padella impiegata, che si riconferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’appuntamento è per domenica 12 maggio.

Organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Camogli assicurerà a tutti una giornata da ricordare e, naturalmente, l’ambita frittura di pesce, croccante e asciutta grazie a Friol, lo specialista del fritto, che quest’anno festeggerà insieme alla città ed i suoi ospiti il traguardo dei 20 anni di sponsorizzazione con frizzanti iniziative e novità.



Tra le varie sagre “firmate” Friol, la manifestazione che ottiene ogni anno uno dei maggiori successi è infatti proprio la Sagra del Pesce di Camogli. Friol, sin dal 1998 ha un rapporto speciale con la Sagra: non solo è lo sponsor ufficiale ma è anche un vero e proprio partner. Nel 2001 ha contribuito all’acquisto della nuova maxi padella in acciaio inox, entrata nel Guinness dei primati per la sua imponenza con i suoi 26 quintali di peso e tre metri e ottanta centimetri di diametro.