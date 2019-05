Confartigianato e il promemoria agli eletti liguri: “Ora dalle promesse alle azioni concrete”

Genova. «Un augurio di buon lavoro ai ‘nostri eletti’, confidiamo che il loro impegno sia anche a sostegno della microimpresa e che prosegua il proficuo percorso di concertazione».

Questo il messaggio di Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria ai neoeletti, il giorno dopo il verdetto delle urne. Tra i venti deputati del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione del Nord Ovest, infatti, figurano anche sei dei 12 firmatari del manifesto di Confartigianato, contenente dieci proposte a sostegno delle microimprese.

Parliamo di Patrizia Toia e Brando Benifei (Pd), Marco Campomenosi (Lega), Eleonora Evi, Tiziana Beghin e Maria Angela Danzì (Movimento 5 Stelle). Toia e Benifei risultano anche tra gli europarlamentari valutati nel rating di Confartigianato che ha “chiuso” l’ottava legislatura: entrambi sono stati premiati con valutazioni positive.

«Confidiamo che il loro impegno in Europa sia soprattutto a sostegno delle nostre micro e piccole imprese, dell’occupazione e del made in Italy – sottolinea Grasso – a questo proposito, la nostra attenzione non potrà che essere focalizzata soprattutto sui sei firmatari del nostro documento e sul loro impegno nel trasformare le promesse sottoscritte in azioni concrete. Ci auguriamo inoltre che nei prossimi cinque anni possa proseguire e crescere un proficuo percorso di confronto e concertazione, anche con gli altri deputati».

“Un’Europa a misura di micro e piccola impresa. 10 proposte, 5 anni per agire” contiene un decalogo in cui spiccano le proposte per riformare il lavoro e i sistemi di protezione sociale, i finanziamenti per innovare e investire, il sostegno alla digitalizzazione e per accompagnare le imprese sui mercati internazionali, regole di concorrenza che consentano a tutte le imprese di competere alla pari.