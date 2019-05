Commercio, piccoli segnali di normalità in Via Fillak, domani apre un supermercato

Genova. In un momento di crisi, in cui molti scelgono di chiudere, sopratutto in zone particolarmente critiche come quelle colpito dalla tragedia di Ponte Morandi, arriva un bel segnale dall’Arimondo, azienda di San Bartolomeo al Mare che ha scelto via Walter Fillak per aprire il suo nuovo punto vendita Eurospin a Genova. Il nuovo supermercato, che sarà inaugurato domani mattina, porta così un piccolo segno di speranza in una zona che sembrava ormai destinata all’abbandono.

“Per l’area, interessata dal crollo del ponte e ora in via di ‘rinascita’ – spiega l’azienda nella nota che accompagna la notizia dell’apertura – un ulteriore segno positivo per il rilancio delle attività e dell’economia, duramente colpiti dal tragico evento. Nel nuovo Eurospin, infatti, saranno tredici le persone impiegate a vario titolo e, anche per gli abitanti della zona, il nuovo supermercato sarà sicuramente una presenza importante a sostegno della vita quotidiana di tutti”.

L’azienda Arimondo, che ha mosso i primi passi nel 1791, a San Bartolomeo con un piccolo negozio di alimentari, è oggi inserita nel registro delle 150 imprese storiche d’Italia. “Le conoscenze apprese dalla famiglia e tramandate in questi anni – spiegano – sono state la chiave del successo che, dal primo supermercato, aperto negli anni ‘70, l’ha portata a gestire decine di negozi distribuiti principalmente nella Riviera di Ponente”.