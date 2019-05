Commemorazione Venturini, antifascisti convocano contro manifestazione: “Nessuna sfilata nazista rimarrà senza risposta”

Genova. “Nessuna sfilata nazista rimarrà senza risposta. Appuntamento sabato alle 9 in piazza Verdi”. Arriva con un evento convocato su facebook in tarda serata e con una scritta nella zona di Di Negro la risposta di Genova antifascista alla commemorazione di Ugo Venturini fissata per domani alle 11 a Brignole dove l’operaio missino fu ucciso nel 1970. La commemorazione a cui parteciearanno tutte le sigle dell’ultra destra genovese e ligure è stata lanciata con un manifesto firmato “i camerati”.

“Chiamiamo tutte\i le\gli antifasciste\i alla mobilitazione sabato 4 maggio alle ore 9,00 presso i giardini di Piazza Verdi in risposta al vergognoso raduno fascista che si terrà in Piazza Della Vittoria – scrivono gli antifascisti – I camerati, come si sono definiti senza nessun pudore nel manifesto dell’evento, con l’autorizzazione della questura, si ritroveranno per ricordare il missino Venturini”.

“L’antifascismo non si pratica solo il 25 aprile l’antifascismo si pratica tutti i giorni” dicono ancora chiedendo di “scendere in piazza uniti, compatti, numerosi e determinati”.