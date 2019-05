Chiusura di via Cadorna nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio

Genova. A seguito della chiusura al transito veicolare di via Cadorna per lavori stradali, dalle ore 21.00 di lunedì 13 maggio alle ore 5.00 di martedì 14 maggio, le linee 15, 20, 39, 44, 641, 649, 680, 685, 686, 687, N2 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 15

Direzione levante: i bus transiteranno per via Brigata Liguria, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 20

Direzione levante: i bus transiteranno per via XX Settembre, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: i bus transiteranno per corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 39

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, transiteranno per piazza Verdi, viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 44, 641, 685, 686 e 687

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus transiteranno per corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 649 e 680

Direzione monte: percorso regolare. Direzione mare: i bus transiteranno per piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Linea N2

Direzione levante: i bus transiteranno per via XX Settembre, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea Volabus

Direzione levante: i bus transiteranno per piazza De Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.