Verona. Partita inutile, ma in calendario… quindi da giocare, anche se il Chievo ha ormai da tempo due piedi in Serie B e la Samp nona è, e nona sarà anche a fine partita, indipendentemente dal risultato.

Vediamo le distinte, consegnate al direttore di gara, signor Aureliano di Bologna.

Chievo: Semper, Bani, Cesar, Barba; De Paoli, Leris, Dioussè, Jaroszynski; Vignato, Pellissier, Stepinski

Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Yavares; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella

Al 9° grande goal di Leris, che si infila alle spalle di Linetty, Tavares e Colley e batte Rafael, ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico

Al 20° De Paoli imbeccato da Pellissier scavalca con un lob Rafael, ma la palla lambisce il palo e subito dopo è Stephinski a bucare la palla da favorevole posizione… imitato, quattro minuti dopo, da Defrel, servito da Tavares

Al 31° giallo a Stephinski (gomito alto su Ferrari)

Al 32° Rafael si addormenta sul rinvio, concedendo il rimpallo a Pellissier, che finisce sul fondo

Al 36° Cesar si immola ribattendo il sinistro di Quagliarella ed impedendogli il goal/record

Al 39° rosso a Barba( gamba tesa su Defrel

Quattro minuti di recupero segnalati dal quarto uomo Maggioni

Ed al primo si infortuna Leris, costringendo l’ex Di Carlo ad inserire Hetemay

Secondo tempo

Al 47° Linetty a Quagliarella, che fa assist a Defrel… paratona di Semper

Al 52° Quagliarella ruba palla a De Paoli e serve Gabbiadini, ma il destro di quest’ultimo è debole

Al 55° Hetemay mette giù Linetty: punizione di Praet… Bani svetta e mette in corner

Al 59° Quagliarella è atterrato in area, ma in off side

Troppo poco sta costruendo la Samp contro un Chievo in dieci uomini… prima ora di gioco deludente, con ritmi da amichevole

Al 61° esce Gabbiadini ed entra Caprari

La Sampdoria continua a cercare di sfondare dal centro…

Al 65° è bravo Colley a frenare in area Pellissier, liberatosi, con un fallo, di Ferrari

Ultimo quarto d’ora di partita…

Punizione battuta da Quagliarella, furi abbondantemente

Al 68° esce Linetty, entra Jankto

Al 79° entra Kiyne per Vignato

Al 71° standing ovation per Pellissier, (sostituito da Pucciarelli) abbracciato da Quagliarella: entrambi giocavano nelle giovanili del Torino

Pasilio (corridoio in spagnolo) per la sua uscita dal campo; cinquecentoventisei partite e centrotrentanove goal con la maglia del Chievo. Grande tributo da tutto il pubblico, che sventola cartelloni gialli col numero trentuno del giocatore clivense

Al 76° colpo di testa in tuffo di Quagliarella, la palla esce a fil di palo, ma l’azione è viziata dal fuorigioco dell’attaccante blucerchiato

All’80° entra Sau per Tavares

All’ 85° giallo a Pucciarelli

Tre i minuti di recupero, concessi dal signor Aureliano di Bologna

Al 93° Rafael respinge di pugno il sinistro di Dioussè da fuori area e subito dopo l’arbitro manda sotto la doccia tutti i giocatori, fischiando la fine.

Prestazione da dimenticare, in linea con il finale di campionato.