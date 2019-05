‘Chiese in Musica’, sabato torna la rassegna che unisce note e bellezza, nelle antiche chiese genovesi

Genova. Sabato 1° giugno torna l’appuntamento che unisce la magia della musica alla bellezza delle antiche chiese genovesi. Prosegue la stagione 2019 di ‘Chiese in musica’ con una proposta per il weekend all’insegna del canto di montagna.

Sabato pomeriggio si comincerà con il Coro Amici della Montagna di Genova, diretto da Massimo Derchi, ospitato nella grandiosa Basilica della Santissima Annunziata del Vastato in piazza della Nunziata. Sempre sabato 1° giugno, ma alle ore 21 nella Chiesa di Sant’Anna del Convento dei frati carmelitani scalzi in corso Magenta, in circonvallazione a monte, si terrà l’esibizione del Coro Monte Cauriol, diretto dal Maestro Massimo Corso.

«Sono particolarmente lieta che il Coro Monte Cauriol partecipi per la prima volta a Chiese in Musica, con un repertorio di canto della memoria tradizionale alpina, ormai consolidato da tanti anni di divulgazione appassionata – afferma l’assessore al Turismo Paola Bordilli –mentre la graditissima presenza del Coro Amici della Montagna di Enrico Derchi, è una conferma del suo legame con la rassegna che si compie attraverso il canto della tradizione montana».

«Le due chiese dell’Annunziata e di Sant’Anna, entrambe di grandissimo interesse storico e culturale – prosegue Bordilli – ospitano la rassegna Chiese in musica per la prima volta in assoluto e questo rende gli appuntamenti di sabato, se possibile, ancora più interessanti».

Tutti i concerti sono gratuiti, aperti a turisti e genovesi.

Di seguito il programma completo:

Sabato 1° giugno ore 16.00

Basilica della Santissima Annunziata del Vastato: Coro Amici della Montagna di Genova

Sabato 1° giugno ore 21.00

Chiesa di Sant’ Anna Convento Frati Carmelitani: Coro Monte Cauriol