Chiavari, controlli antidroga: due arresti e una denuncia

Chiavari. Due arresti e una denuncia per controlli antidroga in corso Matteotti, sabato sera alle 23.50. I poliziotti della sezione anticrimine del commissariato Chiavari hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio è stato controllato un gruppo di ragazzi di origini nordafricane che si trovava in un bar di corso Matteotti.

Dopo i controlli gli agenti hanno arrestato due ragazzi poco più che ventenni: un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, mentre un 21enne perché colpito dall’ordinanza ripristino della custodia cautelare in carcere.

Gli operatori hanno inoltre segnalato in via amministrativa un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente.