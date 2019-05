Champions League, la Pro Recco scenderà in vasca per l’ultimo incontro alla Nannini di Firenze

E’ previsto per mercoledì 15 maggio alle ore 19 l’ultimo match della Champions per la squadra biancoceleste contro la Stella Rossa alla Nannini di Firenze.

Alle ore 10.30 per i tecnici e addetti sarà possibile assistere all’allenamento condotto da Rudic che successivamente terrà una masterclass gratuita nella sala congressi del ristorante “Settebello”.

Lunedì scorso si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara nella sede storica della Rari Nantes Florentia. Con l’occasione Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, e Arnaldo Deserti, direttore sportivo, hanno voluto premiare con una targa Gianni Lonzi, presidente fiorentino della commissione tecnica della Len, per il costante impegno nel promuovere la pallanuoto, i suoi valori e la sua disciplina.

“Bello venire a Firenze e far vedere dal vivo i nostri campioni a tanti giovani – ha dichiarato Maurizio Felugo – un aspetto che può fare la differenza nell’alimentare la passione dei ragazzi. Grazie di cuore alla Florentia che ha condiviso la nostra volontà di portare la Champions League in giro per l’Italia”.

Andrea Pieri, presidente della Florentia, ha invece omaggiato Stefano Tempesti, portiere della Pro Recco, per la sua brillante carriera.

I biglietti per la partita potranno essere prenotati fino all’8 maggio all’indirizzo e-mail segreteria.sportiva@rarinantesflorentia.it

Prezzi: 15 euro ingresso intero, 10 euro ridotto per atleti e under 12, gratuito per bambini di età inferiore a 6 anni; i ticket potranno essere ritirati da lunedì 13 maggio presso gli uffici della piscina Nannini di Firenze.

Dopo questo ultimo incontro della Champions, per la Pro Recco sarà la volta della Final 8 di Hannover che richiederà tutto il suo impegno e la sua grinta avuta fino a oggi.