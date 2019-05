Champions League, la Pro Recco onora Firenze con una dilagante vittoria

Recco. La Pro Recco fa passerella a Firenze, batte la Stella Rossa per 21-6 e chiude il girone A in testa con quattordici vittorie in altrettante partite.

È tutto esaurito alla Nannini nella quarta tappa della Champions League itinerante organizzata con la Rari Nantes Florentia. Nella piscina dei suoi esordi, c’è Tempesti a difesa della porta biancoceleste e l’avvio della Pro Recco è concentrato come richiesto da mister Rudic: la capolista chiude il primo parziale sul 5-1 con la doppietta di Filipovic.

Nel secondo tempo salgono in cattedra i centri: apre Dobud e Kayes ne fa due a Todorovski, ma i serbi aumentano la loro pericolosità offensiva e gonfiano la rete tre volte. Al cambio campo le distanze rimangono così invariate: è 8-4 al suono della seconda sirena.

I campioni d’Italia, con Bijac in porta, dilagano nel terzo tempo: doppio Mandic e triplo Kayes, applaudito a scena aperta dal pubblico, creano il solco portando il risultato sul 13-5. C’è ancora tempo per ammirare una palombella magistrale di Di Fulvio e un tocco sotto misura di Ivovic nel 15-6 con cui le squadre si avviano all’ultimo quarto. La Pro Recco chiude la saracinesca, trasforma altri tre rigori (cinque quelli totali assegnati ai biancocelesti) e supera quota venti per la felicità degli oltre mille spettatori.

“Un buon test per dare minutaggio a chi ha giocato meno in stagione – commenta mister Ratko Rudic -. In alcuni momenti abbiamo mancato di concentrazione ma è normale, ci siamo allenati duramente negli ultimi giorni. Adesso pensiamo alle finali, ad Hannover ci saranno grandi squadre come Olympiakos, Jug, Ferencvaros e Brescia che hanno esperienza di queste manifestazioni e sanno come vincere: per raggiungere il nostro obiettivo dovremo dare il massimo”.

Il tabellino:

Pro Recco – Stella Rossa 21-9

(Parziali: 5-1, 3-3, 7-2, 6-0)

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Mandic 3, Bukic, Molina 1, Velotto 1, Dobud 1, Echenique, Figari 1, F. Filipovic 3, A. Ivovic 4, Kayes 5, Bijac. All. Rudic.

Stella Rossa: Todorovski, Tankosic, Maksimovic 3, Milojevic, Perkovic 1, N. Kovacevic, Bitadze, Ljubenovic, Martinovic, B. Popovic II, Sulc 2, Trtovic, Misovic. All. A. Filipovic.

Arbitri: Bender (Ger) e Moiralis (Gre).

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 6 più 5 rigori segnati, Stella Rossa 2 su 4.

Clicca qui per consultare il tabellino completo.