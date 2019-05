Cercavano soldi o si è trattato di vandali? Irruzione nella notte alla scuola di Pontedecimo

Genova. Brutta sorpresa questa mattina per i bambini e gli insegnanti della scuola d’infanzia Fantasia, in via Isocorte a Pontedecimo. Al ritorno a scuola dopo il weekend hanno trovato le aule a soqquadro.

Come riportato alle forze dell’ordine, le docenti e il personale ata hanno riscontrato segni di effrazione. E’ stato portato via anche del materiale didattico e alcuni oggetti. Forse i ladri cercavano i soldi raccolti per le gite scolastiche che, però, non si trovavano nelle aule.

Alcune classi sono state danneggiate. Rubati anche alcuni giocattoli. Non si esclude che , più che di un furto, possa essersi trattato di un gesto vandalico. A quanto riportano i cittadini della zona, non sarebbe la prima volta.