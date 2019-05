Centro storico, il Comune di Genova promette: “A giugno bando per il teatro Altrove”

Genova. Le associazioni che lo gestivano fino al 30 settembre scorso avevano dato il loro addio “per le troppe difficoltà” nell’autunno 2018. Da allora il teatro Altrove di piazzetta Cambiaso non è più un attivo presidio culturale nel centro storico di Genova.

Oggi la riapertura del teatro, che in passato è stato cabaret, ristorante, cinema, locale e tutte queste cose insieme, è stata al centro di un’interrogazione a risposta rapida in consiglio comunale. Il consigliere Pd Alessandro Terrile ha chiesto alla giunta di dare qualche ragguaglio sull’ipotesi di un nuovo affidamento della gestione dopo mesi e mesi di silenzio. A rispondere è stato l’Assessore all’Ambiente Matteo Campora, sostituendo quella alla Cultura Barbara Grosso, in missione con il sindaco negli Usa.

Da ottobre 2018 a oggi, ha spiegato Campora, sono state effettuate le dovute verifiche tecniche del caso, ma “a causa della lentezza degli ex gestori, che pare ci abbiano messo molto tempo a restituire al Comune la documentazione richiesta per la presa in carico, i lavori sono andati avanti abbastanza a rilento”. Entro giugno, comunque, dovrebbe venir aperto un nuovo bando, assicura la giunta.