Centro storico, dopo l’esposto dei residenti sulla sicurezza l’appello della Procura: “Organizzare presidio stabile”

Genova. Una presenza quanto più continua possibile con un presidio stabile delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio ma anche le molestie e le aggressioni a commercianti, residenti e turisti nel centro storico di Genova.

E’ l’appello del procuratore capo Francesco Cozzi che, dopo l’esposto presentato da 300 residenti e titolari di negozi del centro, ha scritto una lettera al questore Vincenzo Ciarambino, e ai comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza, alla municipale, al prefetto di Genova Fiamma Spena e all’assessore comunale alla sicurezza Stefano Garassino.

Il procuratore si è detto disponibile a riunioni periodiche per organizzare il presidio. Cozzi ha riconosciuto alle forze dell’ordine l’impegno forte in centro e i risultati ottenuti. Nell’esposto i residenti avevano segnalato di essere in balia di spacciatori, tossicodipendenti e sbandati. E che le molestie diventano insistenti e aggressive in assenza di forze dell’ordine chiedendone una presenza costante per rendere i vicoli più sicuri.