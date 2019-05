Centro storico, beccato mentre vende borsa contraffatta. Sequestrati 18 articoli falsi

Genova. Nella serata di ieri personale del reparto vivibilità e decoro della Polizia Locale è intervenuto In via delle Vigne, dove un uomo, identificato poi come cittadino Senegalese cinquantenne regolare in Italia è stato sorpreso nell’offrire in vendita una borsa con marchio “Prada” contraffatto.

Al seguito aveva altri 24 capi ed accessori di abbigliamento, risultati essere tutti con marchi contraffatti di prestigiose marche nazionali e straniere. Gli agenti del reparto hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo nel centro storico, dove hanno trovato e posto in sequestro altri 17 pezzi.

Le marche contraffatte riportate sui vari capi di abbigliamento e accessori trovati sono: “Prada, Colmar, Saucony, Louis Vuitton, Guess, Michael Kors, North Sails, K Way e Ralph Lauren. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione e vendita di prodotti con marchi mendaci.

Il reparto, costituito con lo specifico compito di contrastare tutti i fenomeni di illegalità e contrari alla civile convivenza, è naturalmente in prima linea nel contrasto all’abusivismo commerciale.

In quest’anno, dal primo di gennaio al 25 maggio scorso sono stati conclusi dal reparto vivibilità e decoro diversi interventi nel campo delle violazioni alle normative sul commercio: sono state denunciate per ricettazione e contraffazione dei marchi 11 persone e contemporaneamente sequestrati 233 pezzi di abbigliamento ed accessori riproduzioni delle più prestigiose marche; per la vendita non autorizza di merci varie, sono stati verbalizzate 156 persone, con il sequestro di 8500 articolo. Ugualmente sono stati multate 79 persone per vendita non autorizzata di generi alimentari, con il sequestro di quasi mille cassette di frutta e verdura.