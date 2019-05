Centro odontoiatrico solidale, 120 interventi in 5 mesi di attività

Genova. Arrivano nuovi fondi a sostenere l’attività delle associazioni di volontariato Alef e Asili Notturni che, in collaborazione con i Centri di ascolto dei Servizi sociali del Comune di Genova che segnalano le situazioni più drammatiche e urgenti da seguire, hanno dato vita al centro odontoiatrico solidale di Genova Sampierdarena.

A renderlo noto il GOI, il grande oriente d’Italia, l’associazione Alef è stata voluta dal Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Liguria, che traccia un bilancio dell’attività. Sono stati oltre 120 gli interventi odontoiatrici d’urgenza per una cinquantina di pazienti, di cui più della metà stranieri realizzati, nei primi 5 mesi, dal Centro odontoiatrico solidale di Genova. Il centro, quindi, ha lavorato a pieno regime per aiutare quelle persone che hanno problematiche odontoiatriche di una certa urgenza ma che non possono permettersi le cure a causa della situazione di povertà conclamata.

A consegnare un “sostanzioso assegno per sostenere il centro odontoiatrico solidale di Genova”, spiega la nota, Hilda Maria Bernardoni e la Fondazione Bellandi Bernardoni. La fondazione è conosciuta per il suo impegno contro la povertà diffusa, riscontrando cosi il centro come “punto di riferimento per coloro che non possono permettersi cure primarie”, come si legge nella motivazione. A ciò si aggiunge la generosità della sezione Liguria del RSAA che ha contribuito per l’acquisto di uno strumento necessario: il separatore d’amalgama.

Anche la Chiesa Valdese ha deciso di sostenere l’iniziativa di Alef e Asili Notturni col suo programma ‘Corridoi Umanitari’. Un progetto che nasce dalla collaborazione ecumenica tra protestanti e cattolici coinvolgendo la Federazione delle chiese evangeliche in Italia, la Tavola valdese e la Comunità di Sant’Egidio. Al centro odontoiatrico solidale faranno affidamento anche associazioni come Arci, Comunità di San Marcellino e Centro antiviolenza per assicurare le urgenze odontoiatriche alle fasce più indigenti della popolazione.