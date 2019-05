Cemento nel parco di Portofino, la replica del sindaco Donadoni: “Rimozione già iniziata, rispetteremo accordi”

Genova. Dopo la denuncia di immobilismo riguardo il ripristino del sentiero delle Gave, arriva la replica del sindaco di Santa Margherita nonché presidente dell’ente Parco di Portofino Donadoni, che assicura “Rispetteremo quanto concordato”.

Ma non solo. Secondo quanto affermato dallo stesso sindaco/presidente gli interventi sono già iniziati: “il Comune di Portofino ha rimosso la ponteggiatura che era stata posizionata in via Gave, ha rimosso il cemento che copriva le gradinate creando una pista di salita/discesa ed ha così rispristinato le gradinate preesistenti, ha ricostruito la panca in pietra in precedenza distrutta (che peraltro rappresenta oggi un impedimento materiale al transito di mezzi) e ha rimosso varie porzioni di cemento che pavimentavano il sentiero”.

E rilancia; oltre al ripristino il sentiero sarà migliorato nel 2020: “Come pattuito nel predetto verbale del 14 dicembre 2018, gli interventi di sistemazione del percorso e riqualificazione paesaggistica per il miglioramento di via Gave sono stati inseriti dalla Soprintendenza nella Programmazione Straordinaria ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.2014 sulla annualità 2020 per euro 300.961,00”.