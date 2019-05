Cavalcare un pony o portare a spasso un asino per aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica: il 26 a Sestri ponente torna Coccolasino

Genova. Cavalcare un pony e imparare a condurre gli asini intorno alle piazze, oppure coccolare una splendida famigliola di asinelli con il loro piccolo di pochissimi mesi! O ancora, partecipare a laboratori di musica, arte o scherma. Tutte queste attività si svolgeranno domenica 26 maggio a Sestri ponente in piazza dei Micone e in piazza Tazzoli. L’appuntamento è dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

L’iniziativa che si svolge per il terzo anno di fila è patrocinata dal municipio Medio-Ponente e si chiama Coccolasino. A portare gli animali che potranno interagire con i bimbi saranno il ”Centro Ippico Genovese”, “La cascina degli Elfi” e il “Little ranch”. “E’ il terzo anno che organizziamo questo evento – spiega Simona Moreni dell’associazione mamme per la ricerca sulla fibrosi – e ogni hanno cerchiamo di arricchirlo. Puntiamo a raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi e speriamo nel tempo clemente e nella partecipazione di tanti bimbi”.

Alle 18 si concluderà la giornata con i saluti, i dovuti ringraziamenti e un finale emozionante dato dalla presenza di Francesco Ciccotti con la sua canzone “Sospeso”. Interverranno ai saluti il presidente del Municipio Mario Bianchi e gli assessori MariaLuisa Centofanti e Massimo Romeo