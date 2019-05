Caso Siri, Giorgetti: “Nessuna melina, il sottosegretario resta al suo posto”

Genova. “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole ed è chiaro che il rinvio a giudizio presuppone che ci sia una verifica preventiva che al momento nessuno conosce”.

Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oggi in visita in Liguria per sostenere i candidati alle elezioni europee e comunali, commenta il caso del sottosegretari alle infrastrutture, Armando Siri dopo il Consiglio dei Ministri di ieri.

“Io non ho parlato con lui – spiega – e bisogna capire la sua situazione, ma mi sembra che lui sia assolutamente tranquillo, o almeno così dichiara, quindi giustamente non capisce perché deve dimettersi se non ha fatto nulla. E’ una situazione individuale ma è chiaro che se si fa politica si è, quasi quotidianamente, sotto attacco degli avversari politici e non solo. E’ una cosa da mettere in conto per chi fa politica”.

E sulla situazione attuale Giorgetti conclude: “Nessuna melina, il presidente del Consiglio e Siri si sono spiegati, non conosco il contenuto dell’incontro ma al momento resta lì anche se credo non abbia le deleghe”.