Carige, Toti: “Ritiro BlackRock non bella notizia, spero che il salvataggio pubblico resti sullo sfondo”

Genova. “Non è una bella notizia, ahimè siamo abituati a qualche delusione. Credo che ci si possa rimboccare le maniche”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commenta, a margine dell’inaugurazione di Slow Fish, la decisione del fondo BlackRock di tirarsi indietro sul salvataggio di Banca Carige.

“Ho sentito di buon’ora il commissario Modiano – dice Toti – che non mi pare rassegnato. Il tema del salvataggio pubblico, come noto c’è, ma mi auguro che resti sullo sfondo e che Carige sappia trovare una soluzione tra i suoi azionisti del territorio, che restano per noi un punto di riferimento, e un partner industriale importante come necessita quella banca”.

Per Toti, l’obiettivo resta sempre lo stesso: “Che Carige venga salvata, che i posti di lavoro vengano salvati e resti una banca del territorio ovvero una banca utile a finanziare il nostro tessuto di piccole e medie imprese che ha grandissimo bisogno di avere un’istituzione finanziaria legata allo stesso territorio”.

Anche il sindaco Marco Bucci commenta la notizia: “Non mi è piaciuta, vedremo come saranno gli sviluppi. Il nostro “sentiment” è che Carige continui a essere la banca del territorio, che sia forte e robusta, la soluzione BlackRock poteva essere buona. La soluzione pubblica non credo sia possibile, il salvataggio pubblico non dovrebbe essere consentito”.