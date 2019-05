Carige, Pd Genova e Liguria: “Si lavori per trovare stabilità e garantire posti di lavoro”

Genova. “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Carige. Occorre fare quadrato per garantire la tenuta della banca e salvaguardare lavoratori e risparmiatori”. Lo affermano in una nota il Gruppo Pd Regione Liguria, Gruppo Pd Comune di Genova, Pd Genova e Pd Liguria.

“Anche se il decreto governativo prevede sia la garanzia dello Stato sia il suo intervento diretto, crediamo che ad oggi la soluzione di mercato resti prioritaria”, aggiungono. “Tutte le istituzioni devono fare la loro parte, a partire dal Governo che non può pensare di chiamarsi fuori, ma deve prestare la massima attenzione a un istituto di credito che è nella short list delle banche italiane sottoposte alla vigilanza della Bce. Nelle prossime ore chiederemo, anche con la presenza della nostra delegazione parlamentare, un incontro con i commissari e con i sindacati”.

“Tutte le forze politiche mettano da parte le differenze ed evitino le strumentalizzazioni – continuano dal Pd – Al centro ci devono essere la salvaguardia dei lavoratori e dei risparmiatori e la difesa dei legittimi interessi del territorio ligure”.