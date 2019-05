Carige, il primo azionista Malacalza: “Spero in una soluzione industriale”

Genova. “Spero in una soluzione industriale” per Carige. Il primo azionista dell’istituto ligure Vittorio Malacalza ha risposto così a chi gli chiedeva cosa si auguri per la banca in amministrazione straordinaria. Malacalza si è presentato a sorpresa all’assemblea dei piccoli azionisti Carige convocata a Genova, sedendosi in ultima fila senza voler fare altri commenti sulla banca. “Oggi non è la mia giornata”, ha detto riferendosi all’incontro dei piccoli soci: “Mi hanno invitato anche perché sono un piccolo azionista”.

Il sindacato Uilca, intanto, esprime soddisfazione opo che la Bce ha formalizzato un prolungamento di alcune settimane sui tempi per arrivare a una soluzione che contempli l’ingresso nell’azionariato della banca di un soggetto privato.

Sul futuro dell’istituto è intervenuto oggi anche il vicepremier Matteo Salvini: “Mi auguro che ci sia una soluzione di mercato e comunque la priorità rimane tutelare i risparmiatori, quindi sicuramente non staremo a guardare. Per Carige come per Alitalia io una mia idea ce l’ho. Non è una mia competenza e quindi non vorrei che qualcuno si offendesse però banche e compagnie di bandiera sono strategiche”.