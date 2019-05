Career day, il 15 maggio alla facoltà di Economia incontri tra studenti e aziende

Genova. “Il Dipartimento di Economia continua il suo percorso di collaborazione con le aziende, organizzando un nuovo Career Day prima della sessione degli esami e di laurea dell’estate.” – spiega il prof. Alberto Quagli, direttore del Dipartimento di Economia (DIEC) – “Il nostro obiettivo è quello di avvicinare, in modo continuativo, la domanda e l’offerta di opportunità professionali (tirocini, stage, lavoro). I nostri studenti potranno svolgere colloqui con il personale del recruitment di importantissime imprese appartenenti ai più significativi comparti dell’economia del territorio. In questa occasione, si segnala la grande presenza di primarie aziende del mondo dei trasporti e della logistica, ovvero una delle attività produttive di specializzazione della nostra Regione. Oltre alla partecipazione di aziende del comparto marittimo (APM Terminals, Maersk, Sinergy Cargo Management Italia), segnalo la presenza di InRail, Fuori Muro, Metro Cargo Italia e, per la prima volta, Ferrovie dello Stato Italiane che per il quinto anno è stata valutata come Best Employer of Choice.”

Il Career Day è rivolto agli studenti, ai laureandi e ai neolaureati, dei corsi di laurea Triennali e Magistrali. “Nel corso della giornata i nostri studenti potranno non solo conoscere i profili maggiormente ricercati ma potranno anche mettersi in gioco esprimendo le proprie competenze e conoscenze attraverso colloqui individuali.” – sottolinea la prof.ssa Lara Penco, responsabile dell’organizzazione del Career Day al Dipartimento di Economia dell’Università di Genova – “Queste occasioni diventano anche uno strumento di apprendimento per gli studenti stessi; attraverso l’esperienza gli studenti riescono ad affinare le proprie strategie di ricerca e le tecniche per presentare se stessi e i propri punti di forza al mondo aziendale.”

Oltre a quelle sopracitate, saranno presenti anche aziende leader del mondo della consulenza, dell’amministrazione e della finanza, quali PwC, Baker Tilly, Fineco Bank, Ecovis, STLex Studio Legale Tributario. Inoltre, la presenza di due aziende che hanno la propria sede corporate qui a Genova, quali Italmatch Chemicals e del Gruppo Sogegross, assicura agli studenti la possibilità di proporsi per ogni funzione aziendale, dal marketing alla logistica.

L’Università di Genova ha messo a disposizione degli studenti interessati un portale su cui è possibile consultare in anticipo, rispetto alla data del Career Day, i profili proposti dalle aziende e organizzare così al meglio la propria presentazione.