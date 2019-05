Camogli, cade dal molo mentre si fa il selfie. Grave turista sessantenne

Genova. Sono emersi alcuni dettagli del grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Camogli, dove un uomo è caduto per diversi metri da un molo, come già raccontato in questo articolo.

Nelle ore successive si è venuti a capo della vicenda, con la chiara dinamica dell’evento: l’uomo, infatti, sarebbe caduto per non aver visto il bordo del molo durante lo scatto di un selfie con alle spalle la magnifica cornice di Camogli.

L’uomo è precipitato quindi diversi metri, andando a sbattere violentemente al suolo, provocandosi numerosi traumi. Il trasporto d’urgenza in codice rosso è stato garantito dall’elisoccorso.