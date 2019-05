Genova. “La piazza pulita non sarà sconfitta”, e poi “Con Greta per difendere il pianeta”. Sono questi alcuni degli slogan dei giovani e giovanissimi di Friday for Future che stanno partecipando alla manifestazione di Genova contro il cambiamento climatico.

In piazza un migliaio di ragazzi, molti giovanissimi, che portano cartelli con messaggi molto chiari sulla difesa dell’ambiente. Ad aprire il corteo il simbolo di fridaysforfuture di Genova e poi uno striscione con scritto ‘Change Genova not climate change”.

Tantissimi i cartelli che portano messaggi importanti a salvaguardia dell’ambiente, a dimostrare la fortissima sensibilità dei giovani nei confronti di queste tematiche. Il corteo, partito da Brignole verso le 9,30 è arrivato in piazza Matteotti, dove sono previsti musica e interventi.