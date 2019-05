Calcio, Serie D: Savona-Ligorna, la cronaca in diretta

Savona. Il campionato di Serie D vive la sua coda stagionale con la disputa dei playoff. Spareggi che, però, non garantiscono promozioni in Serie C, ma contribuiranno a stabilire la graduatoria di merito tra le società che chiederanno il ripescaggio.

Al Bacigalupo di Savona si affrontano i padroni di casa e il Ligorna. Una partita che è andata in scena sette giorni fa, sullo stesso terreno, per l’ultima giornata del campionato, terminata con il risultato di 1 a 1. Chi perderà oggi andrà in vacanza; la vincente affronterà chi la spunterà tra Unione Sanremo e Inveruno.

La cronaca. Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Vittiglio, Grani, Venneri, Miele, Guarco, Tognoni, Degl’Innocenti, Cambiaso, Lombardi, Virdis. Locali in campo con il 4-3-3.

A disposizione Gallo, Garbini, Esposito, Federico, David, Kallon, Bacigalupo, Torelli, Piacentini.

Luca Monteforte schiera Bulgarelli, Spera, Capotos, Silvestri, Gallotti, Lala, Zunino, Menegazzo, Valenti, Chiarabini, Miello. Anche i genovesi si presentano con il 4-3-3.

Le riserve sono Luppi, Capurro, Lembo, Gilardi, Romano, Ivaldi, Testa, Fossati, Cappannelli.

Arbitra Stefano Nicolini della sezione di Brescia, assistito da Fabio Torri (Como) e Rosy Floriana Barbata (Trapani). Locali in campo con la maglia a strisce verticali biancoblù, calzoncini e calzettoni bianchi. Ospiti in maglia e calzettoni gialli con calzoncini bianchi. Circa duecento gli spettatori, con un gruppo di ultras savonesi che seguono la partita rimanendo fuori dallo stadio.

Fin dai primi minuti la partita è vivace, il Savona prova a fare il gioco e tiene maggiormente il possesso palla, ma non si annotano azioni da rete e dopo 8 minuti i portieri sono ancora inoperosi.

Al 9° Capotos chiude in corner Virdis: primo angolo della partita. Lombardi lo calcia in area, fallo in attacco.

Al 10° secondo corner per il Savona; sventato dalla difesa genovese, ribaltamento di fronte ed è il Ligorna a calciare il suo primo angolo. Sugli sviluppi la sfera giunge al limite dell’area, Silvestri con un gran destro di prima intenzione scaglia la palla in rete. Ligorna in vantaggio.

Al 17° Cambiaso trova in area Lombardi che a tu per tu con Bulgarelli si vede respinto il tiro, ma comunque era in fuorigioco. Al 22° conclusione di Lombardi: a lato.

Al 26° il Ligorna va vicino al raddoppio: cross dalla destra, testa di Gallotti e palla a lato di poco.

Al 28° Tognoni mette palla in mezzo, riceve Lombardi, destro a giro: para il portiere ospite.