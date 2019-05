Chiavari. Questa settimana il giudice sportivo ha sanzionato cinque calciatori, due allenatori e due dirigenti del girone A della Serie C.

Mattia Aramu (Robur Siena) è stato fermato per due turni.

Dovranno saltare la prossima partita Giuseppe Agostinone (Alessandria), Federico Vettori (Pontedera), Alessandro Gatto (Arzachena) e Daniele Cacia (Novara).

Umberto Ruggiero, allenatore dell’Albissola, è stato squalificato per una gara con ammenda di 500 euro.

Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, non potrà sedere in panchina per una giornata.

Roberto Gemmi, dirigente del Pisa, è stato inibito fino al 7 maggio con ammenda di 500 euro.

Marco Gatti, dirigente del Piacenza, è stato inibito fino al 7 maggio.

La classifica marcatori dopo 37 giornate:

19 reti: Tavano (Carrarese)

15 reti: Gliozzi (Robur Siena), Martignago (Albissola), Caccavallo (Carrarese)

13 reti: Mota Carvalho (Virtus Entella)

12 reti: Morra (Pro Vercelli), Brunori Sandri (Arezzo), Le Noci (Pro Patria)

11 reti: Ragatzu (Olbia), Cacia (Novara)

10 reti: Ceter (Olbia), Ferrari (Piacenza), Luperini (Pistoiese), Pesenti (Piacenza/Pisa), Gucci (Pro Patria)

9 reti: De Luca (Alessandria), Bunino (Juventus U23), Cutolo (Arezzo), Eusepi (Novara)

8 reti: Caturano (Virtus Entella), Maccarone, Piscopo (Carrarese), Moscardelli (Pisa), Bortolussi (Lucchese), Guberti (Robur Siena), Rolando (Gozzano/Arezzo)

7 reti: Buglio (Arezzo), Santini (Alessandria), Marconi (Pisa), Sorrentino (Lucchese), Tommasini (Pontedera), Sanna (Arzachena), Ogunseye (Olbia), Corradi (Piacenza)

6 reti: Masucci (Pisa), Berra (Pro Vercelli), Mastroianni (Pro Patria), Cecconi (Arzachena), Mancosu (Virtus Entella), Aramu (Robur Siena), Pinzauti (Pontedera), Cais (Albissola), Mavididi (Juventus U23), De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza)

5 reti: Cianci (Robur Siena), Fanucchi (Pistoiese), Eramo (Virtus Entella), Mannini, Caponi (Pontedera), Pereira (Juventus U23), Romero (Piacenza)

4 reti: Terrani (Piacenza), Mokulu (Juventus U23), Schiavi, Bianchi (Novara), Foglia (Arezzo), Zanini, Lombardo, Provenzano (Lucchese), Biasci (Carrarese), Defendi, Kanis (Cuneo), Iocolano, Nizzetto (Virtus Entella), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo, Messias, Libertazzi (Gozzano), Momentè, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Ardizzone (Virtus Entella), Kastanos, Zanimacchia (Juventus U23), Fabbro, Russo (Robur Siena), Said, Gissi, Bobb (Cuneo), Gerbi (Pro Vercelli), Della Latta, Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Serrotti, Persano (Arezzo), De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Coralli (Carrarese/Alessandria)

2 reti: Birindelli, Lisi (Pisa), Ruzzittu (Arzachena), Calcagni, Borri (Pontedera), Damonte, Cisco (Albissola), Sala (Arezzo), Belli, Icardi, Diaw (Virtus Entella), Germano, Gladestony, L.D. Gatto, Comi, M. Gatto, Mammarella, Comi (Pro Vercelli), Rolfini, Gigli (Gozzano), Arrigoni, D’Ambrosio, Gerli (Robur Siena), Zaro, Santana, Colombo (Pro Patria), Borello (Cuneo), Valente, Ricci, Varone, Rosaia (Carrarese), Toure, Muratore (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Petermann (Pistoiese), Bertoncini, Porcari, Troiani, Sestu, Di Molfetta (Piacenza), De Vito, Isufaj (Lucchese), Bellazzini, Sartore Perez, Chiarello (Alessandria), Peralta (Olbia), Gonzalez (Novara)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia, Nossa, Moretti (Albissola), Basit, Burzigotti, Borghini (Arezzo), Zappa, Beruatto, Di Pardo, Del Prete (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Casini, Nuvoli (Arzachena), Gemignani, Gjura, Tentoni, Akammadu, Sbampato (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli, Carletti, Bruzzaniti (Gozzano), Vitiello, Cellini, Piu (Pistoiese), Battistini, Disabato, Mora, Boffelli, Fietta, Bertoni (Pro Patria), Pellizzer, Chiosa, Paolucci (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Nicco, Pergreffi, Bertoncini (Piacenza), Paolini, Emmausso, Castellana, Caso, Tafa, Bertoldi (Cuneo), Strechie, Gabbia, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Serena, Vettori, Benedetti (Pontedera), Mal, Tedeschi, Dentello Azzi, Vassallo, Crescenzi (Pro Vercelli), Cattaneo, Stoppa, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli, Visconti, Tartaglia, Mallamo (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi, Biancu, Maffei, Pisano (Olbia), Vassallo, Aramu, Cesarini, Romagnoli (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Brignani, Marconi, Minesso, Buschiazzo, Izzillo (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera), Corsinelli (pro Albissola), M. Rossi, Rigione (pro Cuneo), Masciangelo (pro Robur Siena), Milesi, Alcibiade (pro Pisa), Mammarella (pro Novara), Burzigotti (pro Piacenza)