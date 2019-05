Calata Bettolo, attracca (per prova) prima nave dopo 14 anni tra progetti e lavori

Genova. E’ attraccata intorno alle 17 di oggi la prima nave MSC al terminal di Calata Bettolo. Per l’ormeggio di prova, dopo una serie di simulazioni al computer avvenute nei mesi scorsi, Msc ha scelto la container ship Giannina per effettuare le verifiche tecniche di prassi.

Costruita nel 1997, 182 metri di lunghezza, quasi 30 di larghezza e 9 metri di pescaggio la MSC Giannina ha effettuato la manovra di avanporto senza problemi e quindi il successivo ormeggio potendo così riscontrare quanto necessario per la futura operatività della banchina.

A 14 anni dalla realizzazione del primo progetto di un terminal contenitori a Calata Bettolo, l’accelerazione data alla ADSP del Mar Ligure Occidentale all’assegnazione della concessione al Consorzio Bettolo che fa capo all’armatore Gian Luigi Aponte nel giugno dello scorso anno, ha portato concretamente l’arrivo della prima nave MSC alla banchina di 750 metri, 180.000 mq. di superficie con una capacità di oltre 550.000 TEU/annui.

Il progetto del nuovo terminal Bettolo, prevede sei gru di banchina con bracci sollevabili, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori interventi per attrezzare con Asc Transtainer e straddle cranes per ulteriori 49 milioni di euro.

Il complessivo programma di intervento dell’operatore privato si completa infine con le attrezzature di piazzale, dello scalo ferroviario e del parco verifiche per un totale a regime di circa 136 milioni di euro , mentre i costi di costruzione per la parte pubblica ammontano a 230 milioni di euro.