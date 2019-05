Bucci: “Spero che Genova continui ad avere due squadre in serie A, anche per la questione stadio”

Genova. “Sono il sindaco di Genova e spero che la città possa continuare ad avere due squadre in serie A. Mi auguro che i tifosi del Genoa seguano la squadra a Firenze nel giusto modo, come mi auguro che i sampdoriani continuino a incitare la propria squadra. Questa rivalità sana è il bello della nostra città, affascina tantissimo anche me che non sono tifoso di calcio”.

Il sindaco Marco Bucci, a margine del convegno Cisl questa mattina a Certosa, interviene anche sull’imminente scontro salvezza tra Genoa e Fiorentina, con il rischio, per i rossoblù, di finire in serie B. Un’eventuale retrocessione complicherebbe anche la chiusura dell’ormai annosa questione della vendita dello stadio.

“Il Genoa e la Sampdoria in serie A faciliterebbero la conclusione in breve tempo del discorso stadio: è tutto ben delineato e mi auguro si possano fare investimenti sull’impianto. Genova merita due squadre nella massima categoria e un Ferraris all’altezza”, ha aggiunto.