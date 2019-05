Genova. Sono iniziati questa mattina, nonostante il brutto tempo, i lavori di sostituzione degli impianti del grattacielo di Brignole, ex Telecom. E la mega gru è entrata in azione con i suoi 90 metri di estensione.

E allora tutti con il naso all’insù per vedere questa incredibile macchina lavorare: con la sua portata di 450 tonnellate, e la sua capacità di “sbraccio” è tra le grandi e potenti in circolazione.

Contestualmente sono attive le modifiche alla viabilità: le auto non possono imboccare via Fiume arrivando da via Serra come di consueto ma devo fare una curva più ampia, limitando anche le corsie in senso opposto. I lavori dovrebbero durare circa 5 giorni.