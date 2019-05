Genova. Per la settimana di Zena Netta i soci del Leo Club – i giovani dei Lions Club – del Distretto 108, sabato 11 maggio, hanno organizzato la pulizia dei Giardini Baltimora, l’area verde spesso abbandonata al degrado alle spalle di Piazza Dante.

Sono stati rinvenuti e rimossi materiali di vario genere, grazie anche alla collaborazione della Protezione civile, che attraverso alcuni decespugliatori ha agevolato i lavori di recupero, e Amiu che ha ritirato i materiali. C’è stata la partecipazione di Sergio Gambino, consigliere comunale delegato alla Protezione civile organizzatore della manifestazione.

“L’iniziativa è sorta dalla necessità – dicono i ragazzi del Leo Club – non solo di ripulire una zona centrale della nostra città, che se tenuta decorosamente potrebbe essere frequentata e vissuta dalla popolazione, ma anche per sensibilizzare i cittadini ad una partecipazione attiva per mantenere pulita e decorosa Genova. Occorre la partecipazione di tutti, poiché non si può delegare unicamente ad Amiu il compito; solo il senso civico e l’educazione alla conservazione del bene pubblico potrà dare buoni risultati”.