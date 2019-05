Boom! Viaggio nella Meditazione Trascendentale: la presentazione del libro fa tappa a Genova

Genova. Nuovo incontro per Boom! Viaggio nella Meditazione Trascendentale. Sabato 11 Maggio Federico Traversa e il suo maestro di meditazione, Ugo Guido, saranno presenti alla libreria Il Libraccio di Genova (via Cairoli, ore 18).

“Mantra segreti, Beatles, campo unificato, un guru indiano, beatitudine, creatività e conoscenza infinite! C’era da uscirne pazzi.” Esordisce così Federico Traversa nel suo libro BOOM! Viaggio nella Meditazione Trascendentale edito da Chinaski-Edizioni, uscito il 4 aprile.

Complice un’intervista a David Lynch, da anni sostenitore di questa pratica e, soprattutto, dei suoi effetti benefici, Federico Traversa decide di tuffarsi nell’esperienza della Meditazione Trascendentale per raccontarla da dentro. Il risultato è un viaggio unico attraverso questa pratica millenaria che, grazie alle testimonianze di insegnanti, medici, praticanti e ricercatori, per la prima volta, svela i segreti della tecnica meditativa più misteriosa e praticata degli ultimi anni.

Federico Traversa (Genova 1975), si occupa da anni di musica e questioni spirituali. Co-fondatore di Chinaski Edizioni, come scrittore è riuscito in pochi anni a collaborare e scrivere libri di successo con molti rappresentanti noti della controcultura, senza tralasciare mai le tematiche di quelli che stanno laggiù, in fondo alla fIla. La sua svolta, sia come scrittore che come uomo, è avvenuta dopo l’incontro con Don Andrea Gallo. I due libri che ha scritto con lui (“Io cammino con gli ultimi” e “E io continuo a camminare con gli ultimi”) sono stati entrambi best seller. Da qualche anno è autore e conduttore del celebre programma radiofonico Rock is Dead, da cui è tratto l’omonimo libro.