Genova. Sistemazione dell’arenile e “ridisegno” della spiaggia del piccolo borgo di Boccadasse. Questo l’obiettivo dei lavori di riprofilatura iniziati questa mattina nella piccola baia, icona del turismo genovese, e non solo.

L’intervento dei tecnici di Aster, sul posto con operai e piccole ruspe, recupererà il materiale “spostato” dai marosi di questo autunno/inverno, ridisponendolo per meglio rendere accessibile la spiaggia.

Le operazioni di riprofilatura, come è noto, non prevedono l’inserimento di nuovo materiale, ma solamente di riorganizzazione di quello presenti in loco.