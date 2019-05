Blue economy summit e Festival del Mare: a maggio doppio appuntamento tra sviluppo e cultura

Genova. Le filiere economiche ma anche l’ambiente e la biodiversità, torneranno a essere protagonisti a Genova di due manifestazioni sulla centralità del mare. Dal 13 al 15 maggio è in programma la seconda edizione della Blue Economy Summit, manifestazione promossa da Comune e associazione Genova Smart City con il supporto di Clickutility Team. Dal 16 al 18 maggio, invece, la seconda edizione del Festival del Mare, ideato e realizzato dall’Università di Genova.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nella rete di Genoa Blue Forum, promossa dal Comune e di cui fanno parte anche l’ateneo, la Camera di Commercio e Assagenti e che vedrà a fine giugno la nuova edizione della Genoa Shipping Week. “Il porto di Genova è il primo contribuente italiano – dice l’assessore comunale allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci – occupa 56 mila persone tra diretti e indotto, che salgono a 120 mila considerando il Nord Ovest, con questi appuntamenti vogliamo consolidare il ruolo di Genova anche in prospettiva della realizzazione di grandi opere come il terzo valico e di strategie globali come la via Della Seta”. Del dettaglio io Blue Economy Summit esplorerà attraverso una serie di convegni e workshop le varie attività che utilizzano il mare come risorse di sviluppo: dallo shipping, alla pesca al turismo. Sarà previsto anche il coinvolgimento delle scuole, in particolare dell’istituto Nautico San Giorgio. Il Festival del Mare, seconda edizione, offrirà a genovesi e non solo oltre 70 appuntamenti culturali e divulgativi, tra mostre, spettacoli e laboratori tra il porto antico, l’Acquario e il Galata Museo del Mare.