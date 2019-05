Bandierine e bolle colorate, il cuore dei vicoli festeggia la design week

Genova. Sono centinaia le decorazioni rosse, gialle e blu che, da ieri mattina, in occasione della Design Week Genova, colorano le vie del Centro Storico. Via Chiabrera, Piazza dei Giustiniani, via San Bernardo: in molti fulcri del centro cittadino il Civ Genovino e il Distretto del Design hanno installato bandierine e “bolle colorate”, che disegnano percorsi alla scoperta della Genova Antica, tra storia e design.

Da molti anni il Civ Genovino, associato a Confcommercio, è impegnato con particolare attenzione alla valorizzazione e decoro del territorio, cercando, attraverso numerose iniziative attrattive di spingere turisti e genovesi alla risaperta della città vecchia. Da qui la volontà di collaborare attivamente con il DiDe Distretto del Design alla realizzazione di eventi e alla creazione di progetti che possano avere un grande impatto visivo.

“Il desiderio degli operatori commerciali – spiega Marina Porotto, Presidente del Civ Genovino – è quello di dare al Centro Storico l’attenzione che merita, curandolo con iniziative che ne valorizzino la bellezza. Da qui la volontà di dedicare risorse economiche alla installazione di bandiere, che indivuano percorsi pensati per valorizzare i luoghi storici e che portano alla riscoperta del Centro Storico”.