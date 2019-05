Bancarotta Ameglia Servizi Turistici, indagati Piciocchi e Giampedrone: “Atto dovuto”

Genova. L’assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e l’assessore comunale di Genova Pietro Piciocchi sono indagati dalla procura della Spezia per bancarotta della ‘Ameglia servizi turistici’, società che curava vari servizi per il Comune di Ameglia (La Spezia).

La vicenda risale al periodo in cui Giampedrone era sindaco di Ameglia. Era stato lui stesso, nel 2014, ad avviare una ‘due diligence’ che ha fatto emergere il caso. Piciocchi entra nell’inchiesta in quanto membro del Cda della società.

Un atto dovuto, visto che i due amministratori all’epoca hanno operato per l’azienda: “Ho rivestito il ruolo di componente del CdA di Ameglia Servizi – spiega l’assessore in un intervista a Repubblica Genova – senza deleghe operative per circa un anno e mezzo. Non ho comunque nulla da temere dagli accertamenti della magistratura e sono più che tranquillo perché l’operato del nostro Consiglio aveva consentito di fare emergere le perdite occultate dalle precedenti gestioni e di avviare finalmente un percorso di trasparenza nella gestione della società. La società è stata dichiarata fallita ed è quindi naturale che siano valutate tutte le condotte dei soggetti che negli anni hanno rivestito ruoli”.

Oltre ai due assessori risultano indagati tutti i sindaci di Ameglia dal 2008 al 2017 e tutti i componenti del Cda della società nello stesso periodo.