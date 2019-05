Baciottinho si aggiudica il terzo Memorial Franco Casareto

Si è conclusa la quarta edizione del Trofeo Memorial Franco Casareto, organizzata dallo Yacht Club Chiavari nelle acque del Golfo Tigullio sabato 11 maggio 2019.

La regata vuole ricordare Franco Casareto, da tutti conosciuto come “Franco Capo Horn”, che improvvisamente È mancato quattro anni fa.

Gli organizzatori dell’evento ricordano Casareto: “Un volto molto noto nel mondo della nautica, per molti anni consigliere dello Yacht Club Chiavari, una persona discreta, gentile e disponibile, competente e capace, che ha saputo coniugare professionalità ed amicizia nel suo lavoro di riparatore e attrezzatore delle più importanti imbarcazioni a vela, da regata e da crociera, del Tigullio.”

Al via si sono presentate ventisei imbarcazioni, che hanno affrontato il percorso Chiavari / San Fruttuoso / Chiavari in una giornata nuvolosa, con qualche piovasco, ma davvero “giusta” per regatare: il mare mosso con onda formata e il vento di scirocco dai 10 ai 20 nodi hanno messo alla prova le capacità tattiche dei velisti, rendendo

particolarmente competitiva e divertente la regata.

Al termine, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico, alla presenza di armatori, regatanti, giornalisti ed autorità, si è tenuta la premiazione: Baciottinho, il Dufour 34P di Roberto Gagliardi, del CV Bellano, si è aggiudicato la vittoria in Classe ORC, mentre Free Lance, di Federico Bianchi (LNI Chiavari) si è aggiudicato la vittoria in Classe IRC. In Classe Libera vittoria a Emotions, di Francesco Maria Guerci (Yacht Club Chiavari), e primo del Raggruppamento J80 Hippopotamtam, di Dario Andrea Taglioretti (Yacht Club Chiavari). Il Trofeo Challenge Memorial Franco Casareto, per l’imbarcazione prima classificata overall nella Classe ORC, è stato assegnato a Baciottinho di Roberto Gagliardi (CV Bellano).