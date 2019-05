Aveva provocato un incendio ai Piani di Praglia, multa di oltre 20 mila euro

Ceranesi. Una sanzione di 20.220,67 euro per un residente che ai Piani di Praglia aveva provocato un incendio boschivo a causa di un incauto utilizzo del fuoco lo scorso 22 febbraio.

Erano bruciati otto ettari di bosco. Era scattata immediata la denuncia penale per il reato di incendio boschivo colposo.

Dopo gli accertamenti tecnici eseguiti dalle stazioni dei carabinieri forestali di Rivarolo e Busalla, che avevano effettuato numerosi rilievi in campo e utilizzato un software dedicato, al responsabile dell’incendio è stato anche contestato l’illecito amministrativo di danno al bosco previsto dalle norme forestali regionali.

La sanzione non comprende eventuali altri danni materiali a cose o le spese sostenute per lo spegnimento che potranno essere addebitate anch’esse al responsabile in fase processuale.