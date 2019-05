Autostrade, incidente mortale in A10. Tratto chiuso tra bivio A26 e Arenzano. Chilometri di code e rallentamenti

Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra il bivio con la A26 dei trafori ed Arenzano è stato chiuso il tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 13,4 in cui è rimasta coinvolta una moto.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo a due ruote avrebbe impattato contro un mezzo pesante che procedeva sulla stessa carreggiata. Inutili i soccorsi: il centauro è deceduto poco dopo

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Di conseguenza è stato chiuso sulla A26 dei trafori il bivio per la A10 verso Ventimiglia. Al momento si registrano diversi chilometri di coda per chi viaggia in direzione ponente,

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’ Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Per i veicoli provenienti dalla A26 consigliamo di uscire a Genova Prà e rientrare successivamente ad Arenzano attraverso la viabilità ordinaria.