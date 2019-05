Autostrade e cantieri, anticipate di mezz’ora le riaperture della galleria Pallavicini sulla A10

Genova. La Società Autostrade ha accolto la richiesta dell’assessorato alla Mobilità del Comune di Genova di anticipare di trenta minuti – ogni mattina, a partire da domani – la riapertura al traffico della galleria Pallavicini sulla A10, dove sono in corso lavori di sistemazione.

La galleria dunque rimarrà chiusa – fino all’ultimazione delle lavorazioni – dalle 21.30 alle 5.30 e non dalle 22 alle 6, come era in precedenza. La variazione in vigore già da questa sera. Ciò dopo le richieste della cittadinanza e dei lavoratori pendolari che lamentavano disagi, soprattutto nell’orario mattutino.

La galleria Pallavini si trova all’altezza di Pegli, dopo il viadotto Varenna, appena superato l’uscita del casello di Pegli, per chi viaggia verso Ventimiglia. La galleria risale agli anni sessanta, anni in cui fu costruita prima la Genova Savona, e poi la Savona Ventimiglia.