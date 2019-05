Autostrade, code e rallentamenti in A12 per veicolo in avaria

Genova. Qualche criticità questa mattina sul nodo autostradale genovese, per chi viaggia verso il capoluogo.

In A12, infatti, in direzione Genova, tra il casello di Genova Est e lo svincolo con l’A7 si segnalano code e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria.

Sul posto i mezzi di soccorso tecnico che si sono attivati per rimuovere la vettura ferma e ripristinare in questo modo la normale viabilità