Recco. Trovato per caso da un gruppo di operai al lavoro su quella tratta, un giovane capriolo è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco.

E’ successo la scorsa notte, sulla A12, nella carreggiata direzione Livorno, poco prima del casello di Recco: una squadra di operai mentre era all’opera ha notato dei movimenti e dei rumori insoliti provenienti da un canale di scolo.

Incuriositi, hanno rivolto le lampade in quello spazio angusto e hanno trovato i due dolci e spaventati occhi del giovane esemplare di capriolo, probabilmente finito nel buco mentre cercava cibo.

Da lì è partita la segnalazione: una squadra di Vigili del Fuoco di Genova est è giunta sul luogo poco dopo, e in pochi minuti è riuscita a trarre in salvo la bestiola, consegnandola al soccorso animale per le cure del caso.