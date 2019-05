Autoricambi, online i veri affari per risparmiare sulle riparazioni

Il mercato dei ricambi per auto si è ormai evoluto negli ultimi anni. Lo shopping online sta avendo il sopravvento anche in questo campo e i fornitori di ricambi auto delle migliori marche hanno creato uno spazio unico in euautopezzi.it dove si trovano tutte le parti possibili e immaginabili, dalle lampadine per i fari al compressore del climatizzatore, le pastiglie dei freni, ogni tipo di filtro e accessorio. Il tutto suddiviso in categorie, per trovare facilmente il necessario per la manutenzione e le riparazioni del proprio veicolo.

Come trovare i ricambi adatti e compatibili con la propria vettura? Ci sono due modi molto semplici e diretti: marca e modello dell’auto, oppure direttamente con la targa. Per qualunque domanda è disponibile un modulo di contatto flessibile, sia per chi ha già effettuato ordini che per chi è sul sito per la prima volta, un modo molto utile per testare la risposta al cliente e l’efficienza del servizio. Il sito opera in tutta Europa ed ha valutazioni molto alte da parte delle migliaia di clienti che già ne usufruiscono, sfiorando le 5 stelle su 5, con numeri ormai davvero impressionanti.

Ecco alcuni dei punti forti di euautopezzi.it che fanno la differenza rispetto al negozio sotto casa: i prezzi, perché ordinare direttamente alla fonte risparmia notevoli ricarichi; account e spedizione gratuita, è possibile creare una lista dei pezzi che interessano ed ordinare al momento migliore, un modo ottimale per risparmiare sulla manutenzione; la rapidità, perché l’accesso diretto ai produttori rende il passaggio dall’elaborazione dell’ordine alla consegna davvero stretto; infine, la comodità di pagamento, convenzionato, certificato e garantito online, dal bonifico bancario a PayPal, con tutte le principali carte di credito…ovviamente le offerte promozionali che il sito lancia regolarmente sono un ottimo plus!