Atletica in lutto, è morto il “Proffe” Angiolino Boschetti

Genova. Per tutti era il “Proffe”. E proprio per questo la notizia lascia sgomenti. Nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 maggio è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari, a 84 anni, Angiolino Boschetti, per tanti anni tecnico specialista nazionale di atletica leggera.

Tecnico specialista è parola riduttiva, perché Angiolino è stato una colonna dell’atletica italiana. Nella culla di Villa Gentile a Genova, Boschetti ha allenato intere generazioni di saltatori, dispensando sapere atletico con uno stile ricco di passione e di umanità.

Mai una parola di troppo, sempre disponibile con tutti, capace anche di battute sdrammatizzanti: sotto la sua guida, soprattutto con la divisa storica dell’AAA (Associazione Amatori Atletica), si sono allenati talenti di livello nazionale come l’astista Corrado Alagona ed il fosburysta Alfonso Costantini. Impossibile citare tutti i campioni che hanno gareggiato, forti dei suoi insegnamenti, e che poi hanno continuato a frequentarlo al di fuori delle pedane e del tartan. Perché Angiolino era unico.

Tratto da liguria.fidal.it