Assalto al bancomat con l’esplosivo, ma il colpo non riesce e i ladri fuggono senza bottino

Genova. Un grande boato in piena notte che ha svegliato gli abitanti di Carasco in Valfontanabuona creando allarme e spavento. A provocare il botto, intorno alle 3, è stato il tentativo di furto al bancomat della sede Carige di via Montanaro Disma, in pieno centro.

I ladri hanno piazzato l’esplosivo facendo saltare il bancomat ma non gli è andata bene: l’esplosione ha provato una arretramento verso l’interno della cassetta con il denaro, così i ladri dopo aver invano tentato di prelevarla sono fuggiti.

Secondo le prime informazioni a tentare l’assalto sono state due persone. A notarli alcuni residenti della zona che si sono immediatamente affacciati dalle finestre. Sul tentato furto indagano i i carabinieri.